Как закончится октябрь на валютном рынке

Подходит к концу второй месяц осени. Для валютного рынка октябрь оказался на редкость тихим и спокойным. Но будет ли спокойным конец месяца?

Несколько факторов формировали настроения на валютном рынке в течение октября. Как они сработают в последнюю неделю?

Активные интервенции Национального банка

Весь октябрь (как, впрочем, и в предыдущие месяцы) на межбанковском валютном рынке ощущался устойчивый дефицит предложения валюты. Несмотря на то, что экспортеры (среди них в октябре выделялись агротрейдеры и IT-компании) продавали валюту, этого было явно недостаточно. Исключительно благодаря постоянному вмешательству НБУ, его ежедневным интервенциям удалось удержать безналичный курс доллара от роста. В сентябре НБУ потратил на интервенции более 3,2 млрд долларов США. В октябре, очень похоже, эта сумма может еще вырасти.

Станет ли Нацбанк держать курс вплоть до последнего дня месяца, на который, кстати, намечено заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, или позволит доллару немного вырасти? Это вопрос, на который пока что нет ответа. Однако его поведение в понедельник и то, что к моменту написания статьи котировки межбанка уже достигли 41,395/41,40 (соответственно, «бид»/ «оффер») и продолжают расти дальше, наводят на размышления, не решил ли регулятор несколько изменить своей привычной тактике.

Евро в мире упал по отношению к доллару

Напряженная обстановка на Ближнем Востоке, противостояние Израиля и Ирана – все это привело к падению евро с 1,1208 до 1,0761, т.е. почти на 450 пунктов. Резко подешевел евро и в Украине: безналичный курс опустился до 44,60-44,70 грн, а наличный в обменках стали продавать по 44,90-45,00 грн. Дешевый евро, который и раньше не особо-то пользовался спросом у украинцев, стали покупать еще меньше. И так продолжалось до последнего момента. Но сегодня, когда стало известно, что Иран не планирует наносить очередной удар по Израилю, евро в мире опять начал расти. В Украине любят покупать валюту, когда она растет. Это означает, что в ближайшее время мы можем увидеть рост интереса к приобретению евровалюты, и это тоже скажется на общей ситуации на валютном рынке.

Заседание по вопросу учетной ставки

В четверг 31 октября состоится очередное заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором будет обсуждаться вопрос учетной ставки. Ранее представители руководства Нацбанка уже заявляли, что до конца текущего года ставку трогать не будут (т.е. она останется на уровне 13%). И все бы ничего, но российский Центробанк буквально в прошлую пятницу в очередной раз поднял свою «учетку» до 21% (вследствие чего она превысила даже уровень начала 2022 года). В Украине тоже растет инфляция, хоть и гораздо меньшими темпами, а значит, как-то реагировать все же надо. Если ставку и не тронут сейчас, то могут придумать какие-то дополнительные ограничения для сдерживания денежной массы. А это неминуемо скажется на валютном рынке.

Повышение налогов и «тысяча Зеленского»

Еще два решения, всколыхнувшие общество в последнее время – это законопроект о повышении налогов и военного сбора, который уже вторую неделю находится на подписи президента Зеленского, и объявленная им в прошлую пятницу инициатива о выплате всем украинцам по 1000 грн (независимо от возраста).

Первое решение способно серьезно ударить по нашей экономике, а второе – привести к появлению в обиходе 30 млрд необеспеченных гривен, что еще сильнее приведет к росту цен.

Как видим, проблемы в стране накапливаются, и даже Национальному банку, в ручном режиме «гибко» управляющему курсом, будет сложно удержать его под контролем и не допустить очередного падения гривны. Держим кулаки за то, чтобы ему все удалось.