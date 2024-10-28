Великий LNG-термінал РФ зупинився внаслідок посилення санкцій – Bloomberg

Підсанкційний газовий термінал Arctic LNG 2 у Росії призупинив процес скраплення природного газу через обмеження, пов'язані з західними санкціями, які ускладнюють транспортування та продаж продукції.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Комерційне скраплення на підприємстві зупинили через накопичення запасів, оскільки завод не може вільно експортувати газ, зазначили джерела на умовах анонімності, оскільки інформація є непублічною.

Цей завод, розташований поблизу Північного полярного кола, став ціллю кількох хвиль санкцій, запроваджених Заходом минулого року. Обмеження з боку США та їх союзників, запроваджені у відповідь на вторгнення Кремля в Україну, ускладнили доступ Arctic LNG 2 до танкерів криголамного класу, збудованих для проєкту у Південній Кореї, і відлякали іноземних покупців.

Внаслідок зупинки середньодобовий видобуток газу на родовищі, яке постачає газ для заводу, цього місяця знизився до приблизно 5,3 мільйона кубометрів, що становить менше половини від середньодобового виробництва у вересні, яке становило 12,1 мільйона кубометрів.

Деяка переробка газу необхідна для підтримки роботи LNG-заводів навіть за відсутності комерційного виробництва. Раніше цього року Arctic LNG 2 вже переробляв невеликі обсяги газу, ще до початку завантаження продукції на танкери.

Попри те, що завод розпочав постачання скрапленого газу у серпні за допомогою звичайних танкерів, власники яких часто є невідомими, жоден із восьми вантажів не знайшов покупця.

Проєкт Arctic LNG 2 розрахований на річну потужність у 19,8 мільйона тонн, однак наразі працює лише одна лінія, здатна виробляти 6,6 мільйона тонн на рік. Підприємство поступово збільшувало виробництво і скраплення природного газу влітку, а в серпні, з початком експорту, обсяги досягли цьогорічного максимуму.