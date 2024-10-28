Крупный LNG-терминал РФ остановился в результате ужесточения санкций – Bloomberg

Подсанкционный газовый терминал Arctic LNG 2 в России приостановил процесс сжижения природного газа из-за ограничений, связанных с западными санкциями, которые затрудняют транспортировку и продажу продукции.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Коммерческое сжижение на предприятии остановили из-за накопления запасов, поскольку завод не может свободно экспортировать газ, отметили источники на условиях анонимности, поскольку информация является непубличной.

Этот завод, расположенный вблизи Северного полярного круга, стал целью нескольких волн санкций, введенных Западом в прошлом году. Ограничения со стороны США и их союзников, введенные в ответ на вторжение Кремля в Украину, усложнили доступ Arctic LNG 2 к танкерам ледокольного класса, построенных для проекта в Южной Корее, и отпугнули иностранных покупателей.

В результате остановки среднесуточная добыча газа на месторождении, которое поставляет газ для завода, в этом месяце снизилась до примерно 5,3 миллиона кубометров, что составляет менее половины от среднесуточного производства в сентябре, которое составляло 12,1 миллиона кубометров.

Некоторая переработка газа необходима для поддержания работы LNG-заводов даже при отсутствии коммерческого производства. Ранее в этом году Arctic LNG 2 уже перерабатывал небольшие объемы газа, еще до начала загрузки продукции на танкеры.

Несмотря на то, что завод начал поставки сжиженного газа в августе с помощью обычных танкеров, владельцы которых часто неизвестны, ни один из восьми грузов не нашел покупателя.

Проект Arctic LNG 2 рассчитан на годовую мощность в 19,8 миллиона тонн, однако пока работает только одна линия, способная производить 6,6 миллиона тонн в год. Предприятие постепенно увеличивало производство и сжижение природного газа летом, а в августе, с началом экспорта, объемы достигли нынешнего максимума.