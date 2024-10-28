Ухилення від мобілізації в ТЦК Києва: суд обрав фігурантам запобіжні заходи

Суд у Києві обрав запобіжні заходи шістьом особам у справі про надання допомоги в ухиленні від мобілізації військовозобов'язаним, серед фігурантів є і працівники Голосіївського РТЦК та СП. Про це заявила радниця з питань комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян, повідомляє Укрінформ.

"(У справі стосовно Голосіївського районного ТЦК - ред.) як троє працівників ТЦК, так і троє цивільних отримали у суді різні "запобіжки". Один підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Усі інші - утримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень" , - сказала Сапьян.

За її словами, жоден з фігурантів наразі заставу не вніс, вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань затримало трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили 1,2 млн доларів готівкою та елітний автопарк.

За версією слідства, працівники РТЦК та голова військово-лікарської комісії району створили злочинну групу, що надавала "послуги" для ухилення від мобілізації. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК.

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи та записи, які можуть свідчити про незаконне зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.