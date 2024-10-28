Уклонение от мобилизации в ТЦК Киева: суд избрал фигурантам меры пресечения

Суд в Киеве избрал меры пресечения шести лицам по делу о предоставлении помощи в уклонении от мобилизации военнообязанным, среди фигурантов есть и работники Голосеевского РТЦК и СП. Об этом заявила советница по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает Укринформ.

"(По делу в отношении Голосеевского районного ТЦК - ред.) как трое работников ТЦК, так и трое гражданских получили в суде разные "предупреждения". Один подозреваемый получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Все остальные - содержание под стражей с альтернативой внесению залога" от почти 250 тысяч гривен до 6 миллионов гривен" , - сказала Сапьян.

По ее словам, ни один из фигурантов залог не внес, они находятся под стражей.

Досудебное расследование по данному уголовному производству продолжается.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований задержало трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили 1,2 млн долларов наличными и элитный автопарк.

По версии следствия, работники РТЦК и глава военно-врачебной комиссии района создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" для уклонения от мобилизации. Организовал гражданскую группу, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК.

Во время обысков у фигурантов изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о незаконном снятии с военного учета и уклонении от мобилизации тысяч военнообязанных.