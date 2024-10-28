Зеленський вніс законопроекти щодо продовження військового стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, повідомляє ЮрЛіга.

Відповідні законопроєкти про затвердження указів Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №12151 та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №12152 зареєстровано в Парламенті 28 жовтня.

Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 10 листопада 2024 року на 90 діб, а також строк проведення загальної мобілізації на 90 діб з 10 листопада.