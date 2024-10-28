Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине, сообщает ЮрЛига.

Соответствующие законопроекты об утверждении указов Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №12151 и "О продлении срока проведения общей мобилизации" №12152 зарегистрированы в Парламенте 28 октября.

Законопроекты предлагают продлить срок действия военного положения в Украине с 5:30 14 мая 2024 года на 90 суток, а также срок проведения общей мобилизации на 90 суток с 14 мая.