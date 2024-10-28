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Сибіга після заяви Рютте закликав партнерів зняти обмеження на удари вглиб РФ

Сибіга після заяви Рютте закликав партнерів зняти обмеження на удари вглиб РФ
Фото: president.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії. З посиланням на Сибігу у соцмережах, повідомляє Лівий берег.

Міністр наголосив, що упродовж декількох тижнів Україна попереджала, що Росія готується до розгортання підрозділів із Північної Кореї, але «ми не бачили рішучої відповіді». 

«Тепер це підтвердив Генеральний секретар НАТО. Висновок: прислухайтесь до України. Рішення: негайно зніміть обмеження на наші далекобійні удари по Росії», - наголосив глава МЗС.

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