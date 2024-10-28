Сибіга після заяви Рютте закликав партнерів зняти обмеження на удари вглиб РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії. З посиланням на Сибігу у соцмережах, повідомляє Лівий берег.

Міністр наголосив, що упродовж декількох тижнів Україна попереджала, що Росія готується до розгортання підрозділів із Північної Кореї, але «ми не бачили рішучої відповіді».