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Сибига после заявления Рютте призвал партнеров снять ограничения на удары вглубь РФ

Сибига после заявления Рютте призвал партнеров снять ограничения на удары вглубь РФ
Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров снять ограничения на дальнобойные удары по территории России. Со ссылкой на Сибигу в соцсетях, сообщает Левый берег.

Министр подчеркнул, что в течение нескольких недель Украина предупреждала, что Россия готовится к развертыванию подразделений из Северной Кореи, но "мы не видели решительного ответа".

«Теперь это подтвердил генеральный секретарь НАТО. Вывод: прислушайтесь к Украине. Решение: немедленно снимите ограничения на наши дальнобойные удары по России», - подчеркнул глава МИД.

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