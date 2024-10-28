Сибига после заявления Рютте призвал партнеров снять ограничения на удары вглубь РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров снять ограничения на дальнобойные удары по территории России. Со ссылкой на Сибигу в соцсетях, сообщает Левый берег.
Министр подчеркнул, что в течение нескольких недель Украина предупреждала, что Россия готовится к развертыванию подразделений из Северной Кореи, но "мы не видели решительного ответа".
«Теперь это подтвердил генеральный секретарь НАТО. Вывод: прислушайтесь к Украине. Решение: немедленно снимите ограничения на наши дальнобойные удары по России», - подчеркнул глава МИД.