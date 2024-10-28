Посол Британії вважає, що безпекові гарантії не замінять членство України в НАТО

Угоди про гарантії безпеки, укладені з країнами-партнерами, не здатні замінити членство України в НАТО. Вони лише наближають вступ до Альянсу.﻿ Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Це написано і в нашому договорі (про гарантії безпеки - ред.) з Україною, що цей договір - він на шляху до членства НАТО. І це не є альтернативою НАТО. Я думаю, що гарантія, яку має мати Україна, це стаття 5 Північноатлантичного договору" , - сказав Гарріс.

За його словами, через реалізацію безпекової угоди Британія може бути впевненою, що це наблизить момент, коли Україна вступить до НАТО.

Посол також розповів, що у договорі зазначено, що Британія буде довгостроково підтримувати Україну.

"Але і зараз ми перша країна, яка забезпечила все фінансування для цього. То це також зараз наша позиція, що щороку ми будемо давати 3 млрд фунтів стерлінгів для захисту України, до 2030 року, але і стільки скільки буде потрібно. Через цей договір ми маємо також фінансові ресурси, які можуть забезпечити нашу співпрацю, зміцнення ЗСУ і всі можливості, які важливі й для інтеграції в майбутньому України до НАТО" , - додав Гарріс.

За словами британського посла, "це реальний план з фінансуванням, з договором, який є зараз на користь України".

Нагадаємо, Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні цього року, проте цього так і не сталося.

Водночас у НАТО неодноразово заявляли, що тримають "двері відчиненими" для України. При цьому союзники натякають, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу до закінчення війни.

Додамо, нещодавно під час спілкування з журналістами, президент Володимир Зеленський заявив про консенсус більшості країн НАТО щодо запрошення України до блоку.

При цьому він сказав про стриману позицію кількох країн. За його словами, скепсис зокрема має Німеччина, але він переконаний, що зміна позиції Берліна залежить від США.

Натомість в США стверджують, що НАТО наразі не готове запропонувати Україні членство в Альянсі.