Посол Британии считает, что гарантии безопасности не заменят членство Украины в НАТО

Соглашения о гарантиях безопасности, подписанные со странами-партнерами, не способны заменить членство Украины в НАТО. Они лишь приближают вступление в Альянс.﻿ Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Это написано и в нашем договоре (о гарантиях безопасности - ред.) с Украиной, что этот договор - он на пути к членству НАТО. И это не альтернатива НАТО. Я думаю, что гарантия, которую должна иметь Украина, это статья 5 Североатлантического договора" , - сказал Харрис.

По его словам, через реализацию соглашения о безопасности Британия может быть уверена, что это приблизит момент, когда Украина вступит в НАТО.

Посол также рассказал, что в договоре говорится, что Британия будет долгосрочно поддерживать Украину.

"Но и сейчас мы первая страна, которая обеспечила все финансирование для этого. Это также сейчас наша позиция, что ежегодно мы будем давать 3 млрд фунтов стерлингов для защиты Украины, до 2030 года, но и столько сколько будет нужно. Из-за этого договора мы есть также финансовые ресурсы, которые могут обеспечить наше сотрудничество, укрепление ВСУ и все возможности, которые важны и для интеграции в будущем Украины в НАТО" , - добавил Харрис.

По словам британского посла, "это реальный план по финансированию, с договором, который есть сейчас в пользу Украины".

Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на состоявшемся в июле этого года саммите НАТО в Вашингтоне, однако этого так и не произошло.

В то же время в НАТО неоднократно заявляли, что держат "дверь открытой" для Украины. При этом союзники намекают, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому союзу до окончания войны.

Добавим, недавно во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский заявил о консенсусе большинства стран НАТО относительно приглашения Украины в блок.

При этом он сказал о сдержанной позиции нескольких стран. По его словам, скепсис, в частности, имеет Германия, но он убежден, что изменение позиции Берлина зависит от США.

В США же утверждают, что НАТО пока не готова предложить Украине членство в Альянсе.