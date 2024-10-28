Затримано агента ГРУ, який шпигував за ЗСУ під виглядом військового

Служба безпеки України у Миколаєві затримала агента російської військової розвідки, який під виглядом військового шпигував у 10 областях України. З посиланням на СБУ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що фігурантом виявився 22-річний житель Херсонщини. За даними української спецслужби, він діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

Агент по черзі об'їжджав регіони України та намагався розвідати локації ППО, координати військових шпиталів та інших медичних закладів, де перебували українські військові, сказано в повідомленні.

У СБУ зазначили, що окупанти мали «евакуювати» свого агента до Росії та влаштувати його до ПВК Вагнер, куди той хотів потрапити.

Правоохоронці вилучили у фігуранта телефон, з якого він надсилав «звіт» зв’язковим російського ГРУ. Список з їхніми іменами уже встановила контррозвідка СБУ, сказано в повідомленні.

Агента затримали, коли він розвідував місця базування ЗСУ в Миколаєві. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він знаходиться під вартою без права внесення застави, зазначили в СБУ.