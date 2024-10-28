Задержан агент ГРУ, который шпионил за ВСУ под видом военного

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала агента российской военной разведки, который под видом военного шпионил в 10 областях Украины. Со ссылкой на СБУ, сообщает Новое время.

Отмечается, что фигурантом оказался 22-летний житель Херсонской области. По данным украинской спецслужбы, он действовал в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях.

Агент поочередно объезжал регионы Украины и пытался разведать локации ПВО, координаты военных госпиталей и других медицинских учреждений, где находились украинские военные, сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что оккупанты должны были «эвакуировать» своего агента в Россию и устроить его в ЧВК Вагнер, куда тот хотел попасть.

Правоохранители изъяли у фигуранта телефон, с которого он отправлял «отчет» связным российского ГРУ. Список с их именами уже установила контрразведка СБУ, сказано в сообщении.

Агента задержали, когда он разведывал места базирования ВСУ в Николаеве. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, отметили в СБУ.