Солдати з КНДР розпочали злагодження на Курщині - ЦНС

Центр національного спротиву повідомляє, що за даними від місцевого населення, більше 3 тисяч північнокорейських солдатів почали злагодження в Курській області РФ.﻿﻿ З посиланням на ЦНС, повідомляє Українська правда.

"За інформацією небайдужого населення Курщини, понад 3 тисяч найманців із КНДР почали злагодження на місцевості" , - повідомили у центрі.

Зазначається, що солдатів навчають на низці полігонів переважно вночі. Разом із ними на полігон прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями.

Наразі невідомо, коли саме найманців із КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки буде тривати злагодження. Проте місця розташування бойовиків відомі, додають у ЦНС.