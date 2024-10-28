Солдати з КНДР розпочали злагодження на Курщині - ЦНС
Центр національного спротиву повідомляє, що за даними від місцевого населення, більше 3 тисяч північнокорейських солдатів почали злагодження в Курській області РФ. З посиланням на ЦНС, повідомляє Українська правда.
"За інформацією небайдужого населення Курщини, понад 3 тисяч найманців із КНДР почали злагодження на місцевості", - повідомили у центрі.
Зазначається, що солдатів навчають на низці полігонів переважно вночі. Разом із ними на полігон прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями.
Наразі невідомо, коли саме найманців із КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки буде тривати злагодження. Проте місця розташування бойовиків відомі, додають у ЦНС.