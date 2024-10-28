Солдаты из КНДР начали слаживание на Курщине - ЦНС

Центр национального сопротивления сообщает, что по данным от местного населения, более 3 тысяч северокорейских солдат начали слаживание в Курской области РФ. Со ссылкой на ЦНС, сообщает Украинская правда.

"По информации неравнодушного населения Курщины, более 3 тысяч наемников из КНДР начали слаживание на местности" , - сообщили в центре.

Отмечается, что солдат обучают на ряде полигонов преимущественно ночью. Вместе с ними на полигон прибыли работники посольства коммунистической страны, которые выполняют функцию переводчиков, а также наблюдателей за наемниками.

Пока неизвестно, когда именно наемников из КНДР направят непосредственно в зону боевых действий и сколько будет длиться слаживание. Однако места расположения боевиков известны, добавляют в ЦНС.