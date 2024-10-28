Вся опозиція Грузії оголосила бойкот новому парламенту

У Грузії усі чотири опозиційні партії заявили, що бойкотуватимуть новообраний парламент після виборів 26 жовтня. З посиланням на "Ехо Кавказу", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Лідер партії "Гахарія за Грузію" Георгій Гахарія заявив, що його партія не має наміру брати участь у роботі новообраного парламенту.

"Наша партія не надасть легітимності нелегітимному парламенту "Грузинської мрії". Крапка" , - сказав Гахарія на спеціальному брифінгу.

Його також запитали про участь в акції протесту, яка пройде сьогодні о 18:00 у центрі Тбілісі.

"Акція протесту дуже важлива. Ми будемо там, де будуть наші виборці, як були й досі й будемо у майбутньому" , - зазначив Гахарія.

Зазначимо, раніше про відмову брати участь у роботі нового парламенту заявили опозиційні "Коаліція за зміни", "Єдність - Національний рух" та "Сильна Грузія".

Таким чином, усі чотири опозиційні партії, які перемогли на виборах, заявили, що бойкотуватимуть новий парламент.

Окрім того, у Грузії сьогодні ввечері опозиція планує провести мітинг біля будівлі парламенту. Однак, як повідомляють грузинські ЗМІ, поки що поліція не дозволяє встановити сцену.

Президент Саломе Зурабішвілі та лідери опозиції стверджують, що результати парламентських виборів, на яких перемогла керівна партія "Грузинська мрія", сфальсифіковані та не визнають їх.