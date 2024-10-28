Вся оппозиция Грузии объявила бойкот новому парламенту

В Грузии все четыре оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать новоизбранный парламент после выборов 26 октября. Со ссылкой на "Эхо Кавказа", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария заявил, что его партия не будет участвовать в работе новоизбранного парламента.

"Наша партия не предоставит легитимность нелегитимному парламенту "Грузинской мечты". Точка" , - сказал Гахария на специальном брифинге.

Его также спросили об участии в акции протеста, которая пройдет сегодня в 18:00 в центре Тбилиси.

"Акция протеста очень важна. Мы будем там, где будут наши избиратели, как были до сих пор и будем в будущем" , - отметил Гахария.

Отметим, ранее об отказе участвовать в работе нового парламента заявили оппозиционные "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия".

Таким образом, все четыре оппозиционные партии, победившие на выборах, заявили, что будут бойкотировать новый парламент.

Кроме того, в Грузии сегодня вечером оппозиция планирует провести митинг у здания парламента. Однако, как сообщают грузинские СМИ, пока полиция не разрешает установить сцену.

Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции утверждают, что результаты парламентских выборов, на которых победила руководящая партия "Грузинская мечта", сфальсифицированы и не признают их.