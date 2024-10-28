Італія розслідує злив даних топ-чиновників із бази МВС - Politico

В Італії розслідують витік персональних даних двох провідних урядовців, що трапився з бази Міністерства внутрішніх справ країни. Про це пише Politico, повідомляє Ліга.net.

Видання пише, що у справі фігурує приватна детективна агенція Equalize з Мілана, яку очолював колишній поліціянт. Вона нібито мала доступ до бази даних МВС, де відстежувала фінансову діяльність клієнтів.

Слідство встановило, що протягом п'яти років зловмисники понад 50 000 разів незаконно отримували інформацію про колишнього прем'єра Італії Маттео Ренці й очільника Сенату Іньяціо Ла Руссу, який є прибічником Джорджії Мелоні. Отримані дані зловмисники продавали "клієнтам" з метою шантажу та тиску на урядовців.

У суботу, 26 вересня, чотирьох учасників заарештувала італійська поліція. Наразі вони знаходяться під домашнім арештом. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав такий вчинок "неприйнятним і злочинним".