Италия расследует слив данных топ-чиновников из базы МВД - Politico

В Италии расследуют утечку персональных данных двух ведущих чиновников, которая произошла с базы Министерства внутренних дел страны. Об этом пишет Politico, сообщает Лига.net.

Издание пишет, что в деле фигурирует частное детективное агентство Equalize из Милана, возглавляемое бывшим полицейским. Оно якобы имело доступ к базе данных МВД, где отслеживало финансовую деятельность клиентов.

Следствие установило, что в течение пяти лет злоумышленники более 50 000 раз незаконно получали информацию о бывшем премьере Италии Маттео Ренце и главе Сената Иньяцио Ла Руссу, который является сторонником Джорджии Мелони. Полученные данные злоумышленники продавали "клиентам" с целью шантажа и давления на чиновников.

В субботу, 26 сентября, четырех участников арестовала итальянская полиция. В настоящее время они находятся под домашним арестом. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал такой поступок "неприемлемым и преступным".