З України видворили шпигуна з Китаю

У Запоріжжі міграційна поліція вислала з України громадянина Китаю, який раніше здійснював в нашій країні шпигунську діяльність та відбув за це покарання﻿. З посиланням на Національну поліцію, повідомляє Ділова столиця.

За даними слідства, на початку 2017 року 48-річний китайський вчений зі званням доктора технічних наук приїхав до України та здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами. До приїзду в Україну працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізувалася на виробництві озброєння, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

На території Дніпропетровської області він намагався схилити до співпраці групу українських вчених. Проте під час спроби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі шпигуна затримали працівники СБУ.

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, та призначив йому термін ув’язнення на території України. Покарання засуджений відбував у виправних колоніях на Дніпропетровщині, а потім — на Запоріжжі.

28 жовтня, у день звільнення з виправного закладу, іноземця зустріли співробітники міграційної поліції, СБУ та Міграційної служби. Правоохоронці доправили громадянина КНР до пункту пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" в Одеській області та передали його прикордонникам для подальшого відправлення в Китай. Шпигуну також заборонено в’їзд на територію України протягом наступних п'яти років.