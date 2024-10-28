Из Украины выдворили шпиона из Китая

В Запорожье миграционная полиция выслала из Украины гражданина Китая, ранее осуществлявшего в нашей стране шпионскую деятельность и отбывавшего за это наказание﻿. Со ссылкой на Национальную полицию, сообщает Деловая столица.

По данным следствия, в начале 2017 года 48-летний китайский ученый со степенью доктора технических наук приехал в Украину и осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между странами. До приезда в Украину работал в военной промышленной корпорации, специализировавшейся на производстве вооружения, а также в научно-исследовательском институте современной химии.

На территории Днепропетровской области он пытался склонить к сотрудничеству группу украинских ученых. Однако при попытке за деньги получить тайные разработки в ракетно-космической отрасли шпиона задержали работники СБУ.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины и назначил ему срок заключения на территории Украины. Наказание осужденный отбывал в исправительных колониях на Днепропетровщине, а затем в Запорожье.

28 октября, в день освобождения из исправительного учреждения, иностранца встретили сотрудники миграционной полиции, СБУ и Миграционной службы. Правоохранители доставили гражданина КНР в пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" в Одесской области и передали его пограничникам для дальнейшей отправки в Китай. Шпиону также запрещен въезд на территорию Украины в течение следующих пяти лет.