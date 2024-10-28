Сирський відвідав військових на Запорізькому напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи, які боронять Запорізьку область, зокрема проаналізував обстановку в районах бойових дій і стан забезпечення бійців озброєнням і технікою.﻿ З посиланням на Сирського у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

Як зауважив він, у Запорізькій області тривають бойові дії різної інтенсивності, російські загарбники застосовують штурмову й бомбардувальну авіації, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

Головним завданням у таких умовах, за словами Сирського, є посилення оборони військ на найскладніших ділянках фронту й забезпечення максимальної стійкості лінії оборони.

"З метою вжиття необхідних заходів та оперативного реагування була спланована моя робота у військових частинах, які ведуть оборону у цьому регіоні", – зазначив головнокомандувач.

Разом із командирами бригад він детально проаналізував обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, безпілотниками й засобами радіоелектронної боротьби.