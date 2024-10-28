Сырский посетил военных на Запорожском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил части и подразделения, защищающие Запорожскую область, в частности проанализировал обстановку в районах боевых действий и состояние обеспечения бойцов вооружением и техникой. Со ссылкой на Сырского в соцсетях, сообщает Укринформ.

Как отметил он, в Запорожской области продолжаются боевые действия разной интенсивности, российские захватчики применяют штурмовую и бомбардировочную авиации, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

Главной задачей в таких условиях, по словам Сырского, является усиление обороны войск на сложных участках фронта и обеспечение максимальной устойчивости линии обороны.

"С целью принятия необходимых мер и оперативного реагирования была спланирована моя работа в воинских частях, ведущих оборону в этом регионе" , - отметил главнокомандующий.

Вместе с командирами бригад подробно проанализировал обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы.