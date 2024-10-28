Протести в Грузії: Опозиція озвучила свої вимоги

Грузинська опозиція вимагає повторних парламентських виборів, які проведе міжнародна адміністрація.﻿ З посиланням на "Ехо Кавказу", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Один із лідерів партії "Єдність - Національний рух" Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу заявив, що грузинська опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

Він також зазначив, що опозиція відмовляється від роботи в новому складі парламенту та не має наміру вести будь-які переговори з "Грузинською мрією".

"Єдині переговори й угоди мають стосуватися повторного проведення виборів" , - наголосив Вашадзе.

На акції також виступила президентка країни Саломе Зурабішвілі.

"Вони вкрали ваш голос і намагалися вкрасти ваше майбутнє. Але ніхто не має на це права, і ви нікому цього не дозволите" , - заявила вона.

Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії пройшли вибори до парламенту, на яких змагались проросійська партія влади "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні політичні сили.

Під час підрахунку голосів президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила впевненість в перемозі опозиції. Проте, за інформацією ЦВК країни, правляча партія "Грузинська мрія" отримала на виборах понад 54% голосів, далі йдуть опозиційні партії.

До того ж міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії.

Опозиційні партії Грузії заявили, що не визнають результатів виборів. Частина опозиціонерів анонсувала проведення акцій протесту.

Президент Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати виборів, та закликала громадян до протесту.

Сьогодні ввечері у столиці Грузії, Тбілісі, розпочалися масові протести через перемогу на виборах скандальної проросійської партії "Грузинська мрія".