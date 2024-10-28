Протесты в Грузии: Оппозиция озвучила свои требования
Грузинская оппозиция требует повторных парламентских выборов, которые проведет международная администрация. Со ссылкой на "Эхо Кавказа", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе, выступая на митинге, заявил, что грузинская оппозиция требует повторных выборов, которые проведет международная администрация.
Он также отметил, что оппозиция отказывается от работы в новом составе парламента и не намерена вести какие-либо переговоры с "Грузинской мечтой".
"Единые переговоры и соглашения должны относиться к повторному проведению выборов", - подчеркнул Вашадзе.
На акции также выступила президент страны Саломе Зурабишвили.
"Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее. Но никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите", - заявила она.
Напомним, 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент , на которых соперничали пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы.
Во время подсчета голосов президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции . Однако, по информации ЦИК страны, правящая партия "Грузинская мечта" получила на выборах более 54% голосов, далее следуют оппозиционные партии.
К тому же международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии .
Оппозиционные партии Грузии заявили, что не признают результаты выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.
Президент Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов и призвала граждан к протесту.
Сегодня вечером в столице Грузии, Тбилиси, начались массовые протесты из-за победы на выборах скандальной пророссийской партии "Грузинская мечта".