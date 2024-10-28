У Євросоюзі розкритикували візит Орбана до Грузії

Міністри закордонних справ 13 країн-членів Євросоюзу розкритикували візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Грузії на фоні протестів через результати парламентських виборів, на яких офіційно перемогу здобула правляча проросійська партія "Грузинська мрія", повідомляє Ділова столиця.

Заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Німеччини.

Підписи під документом поставили глави МЗС Німеччини, Франції, Швеції, Фінляндії, Данії, Нідерландів, Чехії, Естонії, Ірландії, Литви, Люксембургу, Польщі та Португалії.

"Ми глибоко стурбовані поточною ситуацією в Грузії. Міжнародні спостерігачі повідомляли про порушення як під час виборчої кампанії, так і в день виборів. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм вільних і чесних виборів. Ми поділяємо їхнє занепокоєння та вимагаємо неупередженого розгляду скарг та усунення виявлених порушень… Порушення виборчої чесності несумісні зі стандартами, які очікуються від кандидата до Європейського Союзу. Вони є зрадою законного європейського прагнення грузинського народу. Підтримка верховенства права та вільних і чесних виборів є невід’ємною частиною будь-якого прогресу на шляху Грузії до ЄС" , — підкреслюється в заяві.

"Ми критикуємо передчасний візит прем'єр-міністра Орбана до Грузії. Він не виступає від імені ЄС" , — зазначили міністри.

В заяві також висловлюється підтримка жителів Грузії.

"Ми в цей важкий час на боці грузин. Важливо, щоб протести і, зокрема, реакція влади на них залишалися мирними" , — додали міністри.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії проходили 26 жовтня. Згідно з офіційними результатами, керівна проросійська партія "Грузинська мрія" набрала 54,09% голосів виборців.

Усі опозиційні партії Грузії, які подолали прохідний бар'єр на парламентських виборах, оголосили бойкот новообраному парламенту.

У Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла акція прихильників опозиційних партій.

Ввечері 28 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з візитом до Тбілісі. Його кортеж освистали учасники акції протесту.