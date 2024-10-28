В Евросоюзе раскритиковали визит Орбана в Грузию

Министры иностранных дел 13 стран-членов Евросоюза подвергли критике визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию на фоне протестов из-за результатов парламентских выборов, на которых официально победу одержала правящая пророссийская партия "Грузинская мечта", сообщает Деловая столица.

Заявление обнародовало Министерство иностранных дел Германии.

Подписи под документом поставили главы МИД Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Чехии, Эстонии, Ирландии, Литвы, Люксембурга, Польши и Португалии.

"Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией в Грузии. Международные наблюдатели сообщали о нарушениях как во время избирательной кампании, так и в день выборов. Мы осуждаем все нарушения международных норм свободных и честных выборов. Мы разделяем их беспокойство и требуем беспристрастного рассмотрения жалоб и устранения выявленных нарушений… Нарушения избирательной честности несовместимы со стандартами, ожидаемыми от кандидата в Европейский Союз. Они являются предательством законного европейского стремления грузинского народа. Поддержка верховенства права и свободных и честных выборов является неотъемлемой частью любого прогресса по пути Грузии в ЕС" , — подчеркивается в заявлении.

"Мы критикуем преждевременный визит премьер-министра Орбана в Грузию. Он не выступает от имени ЕС" , — отметили министры.

В заявлении также выражается поддержка жителей Грузии.

"Мы в это тяжелое время на стороне грузин. Важно, чтобы протесты и в частности реакция власти на них оставались мирными" , — добавили министры.

Напомним, парламентские выборы в Грузии проходили 26 октября. Согласно официальным результатам, руководящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала 54,09% голосов избирателей.

Все оппозиционные партии Грузии, преодолевшие проходной барьер на парламентских выборах, объявили бойкот новоизбранному парламенту.

В Тбилиси на проспекте Руставели прошла акция сторонников оппозиционных партий.

Вечером 28 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Тбилиси. Его кортеж освистали участники акции протеста.