На боці РФ вже воюють три тисячі військових з КНДР - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на боці Росії вже воюють 3 тисячі північнокорейських військових, а невдовзі їхня кількість зросте до 12 тисяч, повідомляє Укрінформ.

Про це глава Української держави сказав під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку.

«Північнокорейські солдати та офіцери вже на території Росії, їх вже використовують і на нашій території. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців. Ми вважаємо, що інформація від нашої розвідки правдива, і невдовзі вони матимуть 12 тисяч. Це має статися досить скоро» , - розповів Зеленський.

Він також додав, що Північна Корея постійно надає Росії артилерійські снаряди.

«Можу навести цифру – 3,5 мільйона снарядів для артилерії. Також передають дуже багато ракет. У нас є уламки цих ракет для тих партнерів, які в це не вірили» , - сказав Президент України.

Він також звернув увагу на інші країни, які утворюють коаліцію з Росією.