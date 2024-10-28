На боці РФ вже воюють три тисячі військових з КНДР - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що на боці Росії вже воюють 3 тисячі північнокорейських військових, а невдовзі їхня кількість зросте до 12 тисяч, повідомляє Укрінформ.
Про це глава Української держави сказав під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку.
«Північнокорейські солдати та офіцери вже на території Росії, їх вже використовують і на нашій території. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців. Ми вважаємо, що інформація від нашої розвідки правдива, і невдовзі вони матимуть 12 тисяч. Це має статися досить скоро», - розповів Зеленський.
Він також додав, що Північна Корея постійно надає Росії артилерійські снаряди.
«Можу навести цифру – 3,5 мільйона снарядів для артилерії. Також передають дуже багато ракет. У нас є уламки цих ракет для тих партнерів, які в це не вірили», - сказав Президент України.
Він також звернув увагу на інші країни, які утворюють коаліцію з Росією.
«Далі маємо Іран. Вони вже ліцензували для Росії виробництво «шахедів». До того ж вони пропонують пакети допомоги, у які входять ті ж самі «шахеди». Вони ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати Росії. Далі Китай. Думаю, що це досить велика проблема, через те, що вони нас не підтримують. Гадаю, що вони працюють з Росією… Вони йдуть глибше і глибше цим шляхом», - підкреслив Зеленський.