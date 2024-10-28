На стороне РФ уже воюют три тысячи военных из КНДР - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на стороне России уже воюют 3 тысячи северокорейских военных, а вскоре их количество вырастет до 12 тысяч, сообщает Укринформ.

Об этом глава Украинского государства сказал во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа в Рейкьявике.

«Северокорейские солдаты и офицеры уже на территории России, их уже используют и на нашей территории. Три тысячи северокорейских военнослужащих. Мы считаем, что информация от нашей разведки правдива, и вскоре у них будет 12 тысяч. Это должно произойти достаточно скоро» , – рассказал Зеленский.

Он также добавил, что Северная Корея постоянно дает России артиллерийские снаряды.

«Могу привести цифру – 3,5 миллиона снарядов для артиллерии. Также передается очень много ракет. У нас есть обломки этих ракет для тех партнеров, которые в это не верили» , – сказал Президент Украины.

Он также обратил внимание на другие страны, образующие коалицию с Россией.