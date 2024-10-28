На стороне РФ уже воюют три тысячи военных из КНДР - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что на стороне России уже воюют 3 тысячи северокорейских военных, а вскоре их количество вырастет до 12 тысяч, сообщает Укринформ.
Об этом глава Украинского государства сказал во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа в Рейкьявике.
«Северокорейские солдаты и офицеры уже на территории России, их уже используют и на нашей территории. Три тысячи северокорейских военнослужащих. Мы считаем, что информация от нашей разведки правдива, и вскоре у них будет 12 тысяч. Это должно произойти достаточно скоро», – рассказал Зеленский.
Он также добавил, что Северная Корея постоянно дает России артиллерийские снаряды.
«Могу привести цифру – 3,5 миллиона снарядов для артиллерии. Также передается очень много ракет. У нас есть обломки этих ракет для тех партнеров, которые в это не верили», – сказал Президент Украины.
Он также обратил внимание на другие страны, образующие коалицию с Россией.
«Далее имеем Иран. Они уже лицензировали для России производство «шахедов». К тому же они предлагают пакеты помощи, в которые входят те же «шахеды». Они ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить России. Дальше Китай. Думаю, что это достаточно большая проблема, потому что они нас не поддерживают. Думаю, что они работают с Россией… Они идут глубже и глубже по этому пути», - подчеркнул Зеленский.