Генштаб: Окупанти зосереджують основні зусилля на двох напрямках

Російські загарбники зосереджують свої основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках﻿. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 22.00 28 жовтня, повідомляє Ділова столиця.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках. На даний час відбулося 134 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала 70 авіаударів, скинувши при цьому 119 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 685 дронів-камікадзе та здійснили близько 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 92 особи вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири автомобілі, 18 БпЛА та три одиниці спеціальної техніки; також наші захисники пошкодили артилерійську систему, п’ять автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Тринадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

На Покровському напрямку, впродовж цієї доби, агресор 31 раз атакував наші позиції. В районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 151 особу вбитими та пораненими, знищено два міномети, бойову броньовану машину, танк, пункт управління БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено танк, три міномети та бойову броньовану машину.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 48 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор, за підтримки авіації, 12 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Богоявленки та Новоукраїнки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація противника сьогодні завдала по Курщині 28 авіаційних ударів із застосуванням 39 КАБів.