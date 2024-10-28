Генштаб: Оккупанты сосредотачивают основные усилия на двух направлениях

Российские захватчики сосредоточивают свои основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 22.00 28 октября, сообщает Деловая столица.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях. В настоящее время произошло 134 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло 70 авиаударов, сбросив при этом 119 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 685 дронов-камикадзе и совершили около 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. При этом потери окупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 92 человека убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 18 БпЛА и три единицы специальной техники; также наши защитники повредили артиллерийскую систему, пять автомобилей и четыре единицы специальной техники окупантов.

Тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозового подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отразили одну атаку противника.

На Покровском направлении, в течение этих суток, агрессор 31 раз атаковал наши позиции. В районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск. По имеющейся информации, потери окупантов на направлении за сегодня составляют 151 человек убитыми и ранеными, уничтожены два миномета, боевая бронированная машина, танк, пункт управления БпЛА и автомобиль, также были повреждены танк, три миномета и боевая бронированная машина.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики в это время суток предприняли 48 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Зоряного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки.

На Времевском направлении сегодня агрессор, при поддержке авиации, 12 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки и Новоукраинки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 28 авиационных ударов с применением 39 КАБов.