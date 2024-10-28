Лідери Північної Європи підтримали План перемоги Зеленського

У спільній заяві четвертого саміту Україна – Північна Європа, що відбувся сьогодні у Рейк’явіку, прем’єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та Президент України вказали, що підтримують План перемоги.﻿ Текст спільної заяви оприлюднено на сайті Президента України, повідомляє Укрінформ.

«Країни Північної Європи підтримують План перемоги України, представлений Президентом Зеленським. Ми працюватимемо над тим, щоб сприяти його реалізації. Ми також працюватимемо над зміцненням позиції України напередодні другого Саміту миру на шляху до справедливого й тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, який поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України» , - йдеться у спільній заяві.

Також у документі підкреслюється, що «майбутнє України – в НАТО».

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО» , - наголошується у заяві.

У документі також вказується, що на сьогодні країни Північної Європи надали Україні понад 20 мільярдів євро у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Значні суми були виділені на задоволення нагальних потреб напередодні прийдешнього зимового періоду.

Лідери Півночі Європи також підкреслили, що двосторонні угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та кожною з країн Північної Європи слугують міцним підґрунтям для зміцнення взаємної безпеки.

«Країни Північної Європи продовжуватимуть допомагати Україні шляхом надання військової, фінансової та гуманітарної підтримки в межах цих угод. Країни Північної Європи та Україна вітають Український договір, представлений на полях саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році, який надає рамку для підтримки України в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Країни Північної Європи підтримують Спільну декларацію лідерів країн «Великої сімки» про підтримку відновлення та реконструкції України» , - вказується у документі.

Також країни Північної Європи підкреслюють свою зацікавленість у подальшому розвитку співпраці з оборонною промисловістю України.

«Наразі вже виділено 195 мільйонів євро на закупівлі в оборонній промисловості України» , - вказується у документі.

Одним з джерел фінансування таких ініціатив, на думку лідерів північноєвропейських країн, можу бути надприбутки від знерухомлених російських активів.