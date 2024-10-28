Лидеры Северной Европы поддержали План победы Зеленского

В совместном заявлении четвертого саммита Украина – Северная Европа, состоявшемся сегодня в Рейкьявике, премьер-министры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Президент Украины указали, что поддерживают План победы. Текст совместного заявления обнародован на сайте Президента Украины, сообщает Укринформ.

«Страны Северной Европы поддерживают План победы Украины, представленный Президентом Зеленским. Мы будем работать над тем, чтобы содействовать его реализации. Мы также будем работать над укреплением позиции Украины накануне второго Саммита мира на пути к справедливому и длительному миру, основанному на международном праве, включая Статут ООН, уважающий суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины» , - говорится в совместном заявлении.

Также в документе подчеркивается, что «будущее Украины – в НАТО».

«Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО» , - отмечается в заявлении.

В документе также указывается, что на сегодняшний день страны Северной Европы предоставили Украине более 20 миллиардов евро в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи. Значительные суммы были выделены на удовлетворение срочных потребностей накануне грядущего зимнего периода.

Лидеры Севера Европы также подчеркнули, что двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и каждой из стран Северной Европы служат прочным основанием для укрепления взаимной безопасности.

«Страны Северной Европы будут продолжать помогать Украине путем предоставления военной, финансовой и гуманитарной поддержки в рамках этих соглашений. Страны Северной Европы и Украина приветствуют Украинский договор, представленный на полях саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году, который предоставляет рамку поддержки Украины в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Страны Северной Европы поддерживают Совместную декларацию лидеров стран «Большой семерки» о поддержке восстановления и реконструкции Украины» , – указывается в документе.

Также страны Северной Европы подчеркивают свою заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.

«В настоящее время уже выделено 195 миллионов евро на закупки в оборонной промышленности Украины» , - указывается в документе.

Одним из источников финансирования таких инициатив, по мнению лидеров североевропейских стран, могут быть сверхдоходы от обездвиженных российских активов.