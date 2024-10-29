Росіяни вдарили по Харкову: четверо загиблих, зруйновані будинки

У ніч на 29 жовтня о 3:00 окупанти вдарили по Основʼянському району Харкова, загинуло четверо людей. Про це заявили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Українська правда.

За словами Терехова, удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень.

Міський голова додав, що наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих.

Нагадаємо, російські війська увечері 28 жовтня атакували центр Харкова керованими авіаційними бомбами. На місці прильоту виникла пожежа, пошкоджена будівля Держпрому та медзаклад, наразі відомо про 9 постраждалих.