Россияне ударили по Харькову: четверо погибших, разрушенные дома

В ночь на 29 октября в 3:00 оккупанты ударили по Основянскому району Харькова, погибли четыре человека. Об этом заявили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Украинская правда.

По словам Терехова, удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 получили различные степени повреждений.

Городской голова добавил, что сейчас ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших.

Напомним, российские войска вечером 28 октября атаковали центр Харькова управляемыми авиационными бомбами. На месте прилета возник пожар, повреждено здание Госпрома и медучреждение, пока известно о 9 пострадавших.