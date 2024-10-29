ISW: Китай у Білорусі вивчає досвід війни з Україню
Китайська Народна Республіка (КНР), ймовірно, вивчає уроки, які отримали російські військові на війні, через Збройні сили Білорусі, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Командувач білоруських Сил спеціальних операцій генерал-майор Вадим Денисенко заявив, що представники КНР, Узбекистану та Казахстану брали участь у військових навчаннях у Білорусі протягом останніх трьох-чотирьох місяців.
Денисенко стверджував, що КНР зацікавлена в уроках, отриманих білоруськими військами у зв'язку з війною в Україні, таких як використання безпілотників, розмінування окопів та штурм будівель.
Ключові висновки ISW за 28 листопада:
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що 28 жовтня представники південнокорейської розвідки поділилися з офіційними особами НАТО доказами того, що північнокорейські підрозділи діють у Курській області.
- У ніч з 27 на 28 жовтня українські війська здійснили чергову серію ударів з безпілотників по російських спиртових заводах, як повідомляється, з метою зменшення можливостей російської авіації.
- Очільник Росії Володимир Путін 28 жовтня визнав дефіцит робочої сили в Росії, але підкреслив низький рівень безробіття в Росії, намагаючись висвітлити цю проблему у вигідному світлі і стверджуючи, що російська економіка здатна витримати тривалу війну в Україні.
- Конституційний суд Молдови заявив, що перегляне результати референдуму щодо Європейського Союзу (ЄС), який відбувся 20 жовтня, 31 жовтня, а третій кандидат у першому турі президентських виборів оголосив, що не підтримуватиме жодного з кандидатів у другому турі.
- Грузинське громадянське суспільство, опозиція та міжнародні спостерігачі за виборами продовжують відкидати результати виборів до парламенту Грузії 2024 року на тлі масштабної демонстрації в Тбілісі 28 жовтня.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та на південний захід від Донецька.