ISW: Китай у Білорусі вивчає досвід війни з Україню

Китайська Народна Республіка (КНР), ймовірно, вивчає уроки, які отримали російські військові на війні, через Збройні сили Білорусі, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Командувач білоруських Сил спеціальних операцій генерал-майор Вадим Денисенко заявив, що представники КНР, Узбекистану та Казахстану брали участь у військових навчаннях у Білорусі протягом останніх трьох-чотирьох місяців.

Денисенко стверджував, що КНР зацікавлена в уроках, отриманих білоруськими військами у зв'язку з війною в Україні, таких як використання безпілотників, розмінування окопів та штурм будівель.

Ключові висновки ISW за 28 листопада: