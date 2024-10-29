ISW: Китай в Беларуси изучает опыт войны с Украиной
Китайская Народная Республика (КНР), вероятно, изучает уроки, которые получили российские военные, через Вооруженные силы Беларуси, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Командующий белорусских Сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко заявил, что представители КНР, Узбекистана и Казахстана участвовали в военных учениях в Беларуси в течение последних трех-четырех месяцев.
Денисенко утверждал, что КНР заинтересована в уроках, полученных белорусскими войсками в связи с войной в Украине, таких как использование беспилотников, разминирование окопов и штурм зданий.
Ключевые выводы ISW за 28 ноября:
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что 28 октября представители южнокорейской разведки поделились с официальными лицами НАТО доказательствами того, что северокорейские подразделения действуют в Курской области.
- В ночь с 27 на 28 октября украинские войска совершили очередную серию ударов с беспилотников по российским спиртовым заводам, как сообщается, с целью уменьшения возможностей российской авиации.
- Глава России Владимир Путин 28 октября признал дефицит рабочей силы в России, но подчеркнул низкий уровень безработицы в России, пытаясь осветить эту проблему в выгодном свете и утверждая, что российская экономика способна выдержать длительную войну в Украине.
- Конституционный суд Молдовы заявил, что пересмотрит результаты референдума по Европейскому Союзу (ЕС), который состоялся 20 октября, 31 октября, а третий кандидат в первом туре президентских выборов объявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре.
- Грузинское гражданское общество, оппозиция и международные наблюдатели за выборами продолжают отвергать результаты выборов в парламент Грузии 2024 года на фоне масштабной демонстрации в Тбилиси 28 октября.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Купянска, к юго-востоку от Покровска и к юго-западу от Донецка.