ISW: Китай в Беларуси изучает опыт войны с Украиной

Китайская Народная Республика (КНР), вероятно, изучает уроки, которые получили российские военные, через Вооруженные силы Беларуси, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Командующий белорусских Сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко заявил, что представители КНР, Узбекистана и Казахстана участвовали в военных учениях в Беларуси в течение последних трех-четырех месяцев.

Денисенко утверждал, что КНР заинтересована в уроках, полученных белорусскими войсками в связи с войной в Украине, таких как использование беспилотников, разминирование окопов и штурм зданий.

Ключевые выводы ISW за 28 ноября: