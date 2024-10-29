У Києві через атаку дронів постраждали люди, горів будинок та автомобілі

Внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах. Виникли пожежі, постраждали п'ятеро людей, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За попередньою інформацією, сталося спалах у житловому будинку, спалахнули автомобілі та торгове приміщення.

Усі екстрені служби на місці.

Кличко додав, що у Солом'янському районі двоє постраждалих: одного з них госпіталізували, а жінці медики надали допомогу на місці.

Оновлено: О 5:17 у КДВА повідомили, що пожежу у Солом'янському районі Києва ліквідовано.

За попередніми даними, існує ризик розгерметизації системи подачі газу. Аварійна служба газу прямує на місце.

О 5:50 стало відомо, що в Солом'янському районі, на території житлової забудови, сталася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Пожежу локалізовано.

О 6:27 у КМДА повідомили про шістьох постраждалих. Одну людину із серйозним пораненням ніг госпіталізували.

ДСНС повідомила, що 15 людей евакуйовано.