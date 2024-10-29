В Киеве из-за атаки дронов пострадали люди, горел дом и автомобили

В результате атаки БпЛА российских войск по Киеву, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Возникли пожары, пострадали пять человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram, городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

По предварительной информации, произошло возгорание в жилом доме, загорелись автомобили и торговое помещение.

Все экстренные службы на месте.

Кличко добавил, что в Соломенском районе двое пострадавших: одного из них госпитализировали, а женщине медики оказали помощь на месте.

Обновлено: В 5:17 в КГВА сообщили, что пожар в Соломенском районе Киева ликвидирован.

По предварительным данным существует риск разгерметизации системы подачи газа. Аварийная служба газа направляется на место.

В 5:50 стало известно, что в Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Пожар локализован.

В 6:27 в КГГА сообщили о шести пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали.

ГСЧС сообщила, что 15 человек эвакуированы.