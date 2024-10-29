Курс валют НБУ на 29 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 29 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 28 жовтня виріс до рівня 41.3292 за 1 долар.
Курс євро знизився на 2 коп. до 44.6975 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.6784 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 47.7132 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.2753 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.329 200
|EUR
|Євро
|44.697 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.678 400
|CHF
|Швейцарський франк
|47.713 200
|PLN
|Польський злотий
|10.275 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.