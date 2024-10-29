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Курс валют НБУ на 29 жовтня

Курс валют НБУ на 29 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 29 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 жовтня виріс до рівня 41.3292 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 44.6975 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.6784 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 47.7132 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.2753 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.329 200 +0.0157
EUR Євро 44.697 500 --0.0161
GBP Фунт стерлінгів 53.678 400 +0.0246
CHF Швейцарський франк 47.713 200 +0.0374
PLN Польський злотий 10.275 300 --0.0091

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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