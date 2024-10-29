Курс валют НБУ на 29 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 29 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 жовтня виріс до рівня 41.3292 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 44.6975 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.6784 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 47.7132 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.2753 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.329 200 EUR Євро 44.697 500 GBP Фунт стерлінгів 53.678 400 CHF Швейцарський франк 47.713 200 PLN Польський злотий 10.275 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.