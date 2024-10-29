Курс валют НБУ на 29 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 29 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 октября, вырос до уровня 41.3292 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 2 коп до 44.6975 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.6784 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 47.7132 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.2753 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.329200
|EUR
|Евро
|44.697500
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.678400
|CHF
|Швейцарский франк
|47.713200
|PLN
|Польский злотый
|10.275300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.