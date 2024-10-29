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Курс валют НБУ на 29 октября

Курс валют НБУ на 29 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 29 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 октября, вырос до уровня 41.3292 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 44.6975 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.6784 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 47.7132 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.2753 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.329200 +0.0157
EUR Евро 44.697500 --0.0161
GBP Фунт стерлингов 53.678400 +0.0246
CHF Швейцарский франк 47.713200 +0.0374
PLN Польский злотый 10.275300 --0.0091

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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