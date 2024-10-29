Курс валют НБУ на 29 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 29 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 октября, вырос до уровня 41.3292 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 44.6975 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.6784 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 47.7132 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.2753 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.329 200 EUR Евро 44.697 500 GBP Фунт стерлингов 53.678 400 CHF Швейцарский франк 47.713 200 PLN Польский злотый 10.275 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.