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КМВА: У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, постраждали 5 людей

КМВА: У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, постраждали 5 людей

У Солом'янському та Святошинському районах Києва зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників, виникла пожежа, постраждали 5 людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у КМВА.

"Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці. Повітряну тривогу за ніч в Києві оголошували двічі і сумарно вона тривала понад 4 години. Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації в Києві зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах".
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Зазначається, що в Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано.

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За медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізовано.

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У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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