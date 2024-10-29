КГВА: В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, пострадали 5 человек

В Соломенском и Святошинском районах Киева зафиксировали падение обломков вражеских беспилотников, возник пожар, пострадали 5 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в КГВА.

"Ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы. Воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды и суммарно она длилась более 4 часов. Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены. Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах".

Отмечается, что в Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован.

За медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, один человек госпитализирован.

В Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.