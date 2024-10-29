Гарріс запропонувала Трампу пройти тест на когнітивні здібності

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка претендує на президентську посаду від Демократичної партії, запропонувала своєму супернику-республіканцю Дональду Трампу пройти тест на когнітивні здібності, повідомляє Європейська правда.

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу CBS.

Коментарі Гарріс стосувались заяв Трампа, який неодноразово робив образливі заяви стосовно інтелекту віцепрезидентки.

Зокрема, Гарріс сказала, що пройшла б когнітивний тест – і "кинула б йому (Трампу – Ред.) виклик пройти такий самий".

"Це те, до чого він (Трамп – Ред.) вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі і вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу", – сказала вона.

Віцепрезидентка вказала на низку людей, які тісно співпрацювали з Трампом і виступили проти нього останніми тижнями, як на доказ того, що він "не годиться на посаду президента Сполучених Штатів".

Нещодавно Гарріс заявляла, що Трамп "нестабільний" і "невідповідний посаді" президента.