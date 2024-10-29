Харрис предложила Трампу пройти тест на когнитивные способности

Вице-президент США Камала Харрис, которая претендует на президентский пост от Демократической партии, предложила своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу пройти тест на когнитивные способности, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS.

Комментарии Харрис касались заявлений Трампа, который неоднократно делал оскорбительные заявления относительно интеллекта вице-президента.

В частности, Харрис сказала, что прошла бы когнитивный тест – и "бросила бы ему (Трампу – Ред.) вызов пройти такой же".

"Это то, к чему он (Трамп – Ред.) прибегает, и я думаю, что он действительно становится все более нестабильным и не в себе и прибегает к словесным оскорблениям, потому что у него на самом деле нет плана для американского народа", – сказала она.

Вице-президент указала на ряд людей, которые тесно сотрудничали с Трампом и выступили против него в последние недели, как на доказательство того, что он "не годится на пост президента Соединенных Штатов".

Недавно Харрис заявила, что Трамп "нестабилен" и "неподходящий должности" президента.