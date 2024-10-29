Пентагон застерігає Іран від нових ракетних атак по Ізраїлю

Відповідь Ізраїлю на ракетний удар Ірану має покласти край ескалації в регіоні, коли дії кожної сторони передбачають не менш потужну відповідь. Про це заявила в понеділок заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що це має покласти край принципу "око за око" , - зауважила представниця Пентагону.

Вона зазначила, що Ізраїль завдавав удар у відповідь на дії Тегерана, тож Іран не повинен відповідати знову.

"Ми не вважаємо, що Іран має або повинен відповідати. 1 жовтня Іран запустив дві сотні балістичних ракет, які були націлені на центри, де мешкає цивільне населення. Відповідь Ізраїлю була націлена на військові об’єкти. Ми розглядаємо це як спосіб вийти з ескалації" , - зазначила представниця оборонного відомства США.

Нагадаємо, після контрудару Ізраїлю минулого тижня влада Ірану наказала своїм збройним силам бути готовими до війни. Водночас Тегеран намагається уникнути такого загострення на тлі знищення своїх союзників у Лівані та секторі Гази.