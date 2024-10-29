Пентагон предостерегает Иран от новых ракетных атак по Израилю

Ответ Израиля на ракетный удар Ирана должен положить конец эскалации в регионе, когда действия каждой стороны предполагают не менее мощный ответ. Об этом заявила в понедельник заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает Укринформ.

"Мы считаем, что это должно положить конец принципу "око за око" , - отметила представитель Пентагона.

Она отметила, что Израиль наносил ответный удар на действия Тегерана, поэтому Иран не должен отвечать снова.

"Мы не считаем, что Иран должен или должен отвечать. 1 октября Иран запустил две сотни баллистических ракет, нацеленных на центры, где проживает гражданское население. Ответ Израиля был нацелен на военные объекты. Мы рассматриваем это как способ выйти из эскалации" , – отметила представительница оборонного ведомства США.

Напомним, после контрудара Израиля на прошлой неделе власти Ирана приказали своим вооруженным силам быть готовыми к войне. В то же время, Тегеран пытается избежать такого обострения на фоне уничтожения своих союзников в Ливане и секторе Газа.