Забруднення атмосфери Землі на найвищому рівні в історії – ООН

Забруднення атмосфери Землі, що викликає потепління планети, за минулий рік досягло найвищого рівня в історії людства, і це є тривожним показником нездатності світу стримати зміну клімату. Про це пише The Washington Post із посиланням на останній випуск щорічного бюлетеня Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) щодо парникових газів, повідомляє Укрінформ.

"Концентрація вуглекислого газу, найважливішого чинника, що веде до глобального потепління, зростає швидше, ніж будь-коли з моменту еволюції нашого виду" , - зауважується в публікації.

Причому зазначається, підвищення рівня CO2 корелюється зі стабільно високими темпами споживання викопного палива. Крім того, екосистеми стають потенційно менш здатними поглинати надлишок вуглецю.

Паралельно, історичних максимумів у 2023 році досягли викиди парникових газів метану та оксиду азоту. Таким чином, загальний потенціал утримання тепла в атмосфері зараз на 51,5% вищий, ніж у 1990 році, коли вчені вперше попередили, що світ стоїть на шляху до катастрофічної зміни клімату.

"Це повинно викликати тривогу у тих, хто приймає рішення" , - заявила у цьому зв’язку генеральний секретар ВМО Селесте Сауло.

Вона підкреслила, що кожна частка градуса підвищення температури реально впливає на людське життя та планету.

Нагадаємо, у звіті ООН минулого тижня дослідники заявили, що країни повинні скоротити викиди парникових газів на 42% нижче рівня 2019 року, щоб уникнути постійного перевищення цього порогу та спричинення найнебезпечніших наслідків глобального потепління.