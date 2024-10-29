Загрязнение атмосферы Земли на самом высоком уровне в истории – ООН

Загрязнение атмосферы Земли, вызывающей потепление планеты, за прошлый год достигло наивысшего уровня в истории человечества, и это тревожный показатель неспособности мира сдержать изменение климата. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на последний выпуск ежегодного бюллетеня Всемирной метеорологической организации (ВМО) по парниковым газам, сообщает Укринформ.

"Концентрация углекислого газа, важнейшего фактора, ведущего к глобальному потеплению, растет быстрее, чем когда-либо с момента эволюции нашего вида" , - отмечается в публикации.

Причем отмечается повышение уровня CO2 коррелируется со стабильно высокими темпами потребления ископаемого топлива. Кроме того, экосистемы становятся потенциально менее способными поглощать избыток углерода.

Параллельно историческим максимумам в 2023 году достигли выбросы парниковых газов метана и оксида азота. Таким образом, общий потенциал тепла в атмосфере сейчас на 51,5% выше, чем в 1990 году, когда ученые впервые предупредили, что мир стоит на пути к катастрофическому изменению климата.

"Это должно вызвать тревогу у принимающих решение" , - заявила в связи с этим генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

Она подчеркнула, что каждая доля градуса повышения температуры оказывает реальное влияние на человеческую жизнь и планету.

Напомним, в отчете ООН на прошлой неделе исследователи заявили, что страны должны сократить выбросы парниковых газов на 42% ниже уровня 2019 года, чтобы избежать постоянного превышения этого порога и нанесения наиболее опасных последствий глобального потепления.