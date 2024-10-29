Літаки НАТО шість разів піднімались через авіацію РФ над країнами Балтії

Протягом тижня 21-27 жовтня винищувачі НАТО, які виконують завдання з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії, здійснили шість вильотів з метою виявлення і супроводу літаків РФ які порушили правила повітряного руху. Про інциденти інформує Міністерство оборони Литви, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, 21 жовтня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації літака Ан-72. Однак у підсумку цей політ був переведений у тренувальний режим.

22-23 жовтня винищувачі НАТО піднімались в повітря для ідентифікації літаків Іл-20.

26 жовтня винищувачі НАТО вилітали для ідентифікації двох літаків – Іл-20 та Іл-78.

За даними литовського Міноборони, усі зазначені літаки виконували польоти без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора і без радіозв'язку з регіональним центром управління польотами (РЦУП).

Нагадаємо, 16 жовтня Німеччина підіймала у небо свої винищувачі через російський літак Іл-20.

Повідомляли також, що впродовж року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.